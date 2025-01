Tahawwur Rana Extradition To India: मुंबई हमले के आरोपी को लाया जाएगा भारत, अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट ने दिया ग्रीन सिग्नल

तहव्वुर राणा को लाया जाएगा भारत, अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट ने दिया ग्रीन सिग्नल 26/11 मुंबई आतंकी हमले के आरोपी तहव्वुर राणा, जो काफी समय से अमेरिका (United States Of America) की जेल में बंद है, को भारत लाया जाएगा। अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट (US Supreme Court) ने तहव्वुर राणा के भारत प्रत्यर्पण (Tahawwur Rana Extradition To India) को ग्रीन सिग्नल दे दिया है।

जल्द हो सकता है भारत प्रत्यर्पण अमेरिका की जेल में बंद तहव्वुर के भारत प्रत्यर्पण के लिए सिर्फ अमेरिकी सुप्रीम की मंजूरी ही बाकी थी। जिला अदालत पहले ही तहव्वुर के भारत प्रत्यर्पण को ग्रीन सिग्नल दे चुकी थी। ऐसे में अब सुप्रीम कोर्ट की मंजूरी के बाद इस बात की संभावना है कि तहव्वुर का भारत प्रत्यर्पण जल्द ही हो सकता है।