Twitter पर Musk का पहला U-टर्न, इस कारण बहाल होंगे हटाए गए कुछ कर्मी

ट्विटर का नया बॉस बनते ही एलन मस्क ने Twitter कंपनी में 'तबाही' मचा दी है। कॉस्ट कटिंग के नाम पर कई कर्मचारियों को नौकरी से निकाले जाने के बाद अब मस्क कुछ लोगों को नौकरी पर बहाल कर सकते हैं...कंपनी अपनी गलती मानते हुए इस दिशा में प्रयास कर रही है। जानिए क्यों..

Musk's first U-turn on Twitter, Company accept mistake, Some Employees are asked to rejoin