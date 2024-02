You Tube की पूर्व CEO के बेटे की रहस्यमयी तरीके से मौत, कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी में मिली डेड बॉडी

Submitted by:

नई दिल्लीPublished: Feb 18, 2024 11:20:08 am

यू-ट्यूब की पूर्व CEO सुजन वोजिस्की के 19 साल के बेटे मार्को ट्ऱॉपर की रहस्यमयी हालात में मौत हो गई है। कैलिफॉर्निया यूनिवर्सिटी के हॉस्टल कैंपस में उनका शव मिला है। मार्को ट्रॉपर की मौत पर परिवार को अभी भी यकीन नहीं हो पा रहा है।

Mysterious death of son of former YouTube CEO