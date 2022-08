Nancy Pelosi in Taiwan: दर्जनों युद्धपोत और फाइटर जेट की सुरक्षा में ताइवान पहुंची नैंसी पेलोसी, जारी हैं चीन की घुड़कियाँ, ताइवान को छह ओर से घेरेगा

फिर घुड़की पर उतरा भड़का हुआ चीन, कर दिया ये ऐलान चीन के लाख धमकियों के बाद भी नैन्सी अमेरिका पहुंच गयी हैं। इसके बाद से चीन के गुस्से का ठिकाना नहीं है। चीन ने कहा कि चीनी पीएलए हाई अलर्ट पर है। और इसका मुकाबला करने के लिए वह जल्द ही सैन्य अभियानों की एक सीरीज शुरू करेगा। चीन ने कहा कि वह राष्ट्रीय संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता की रक्षा करेगा और बाहरी हस्तक्षेप के साथ ही ताइवान स्वतंत्रता अलगाववादी प्रयासों को पूरी तरह से विफल कर देगा। चीन ने कहा है कि वह ताइवान से नैंसी पेलोसी के साउथ कोरिया जाने पर उनका रास्त रोकेगा। अगर सचमुच, ऐसा होता है तो कहा जा सकता है कि अमरीका और चीन के बीच जंग के हालात बन रहे हैं।

ताइपे में उतरते ही नैन्सी ने जारी किया बयान चीन की धमकियों के बावजूद ताइवान जाने वाली नैंसी पेलोसी ने देश में उतरते ही बयान जारी किया। नैन्सी ने कहा, 'हमारी ताइवान यात्रा किसी भी तरह से अमेरिका की नीति के खिलाफ नहीं है। हमारे प्रतिनिधिमंडल की ताइवान यात्रा ताइवान के लोकतंत्र का समर्थन करने की अमरीकी प्रतिबद्धता का प्रतीक है।'

ताइवान के साथ अमरीका की एकजुटता पहले से अधिक नैन्सी पेलोसी ने कहा कि ताइवान के 23 मिलियन (2 करोड़ 30 लाख) लोगों के साथ अमरीका की एकजुटता आज पहले से कहीं अधिक महत्वपूर्ण है क्योंकि दुनिया लोकतंत्र और निरंकुशता के बीच दोराहे पर खड़ी है। ऐसे में अमरीकी का लोकतांत्रिक ताइवान के साथ खड़ा होना आज की सबसे बड़ी जरूरत है। उन्होंने आगे कहा कि अमरीकी यथास्थिति को बदलने के एकतरफा प्रयासों का विरोध करना जारी रखेगा।

मंगलवार को मलेशिया पहुंची थीं पेलोसी मंगलवार को पेलोसी मलेशिया पहुंची थी जहां से शाम को उनके ताइवान जाने की संभावनाएं जताई जा रही थीं। कुछ देर पहले एक न्यूज वेबसाइट ने दावा किया कि पेलोसी का विमान उत्तर में ताइवान की तरफ बढ़ रहा है और साउथ चाइना सी और चीन के लड़ाकू विमानों से बचने के लिए पूर्वी तरफ से ताइवान में प्रवेश करेगा। खबर आ रही है कि चीन के Su-35 लड़ाकू विमान ताइवान जलक्षेत्र को पार कर रहे हैं।

अमरीकी वायुसेना को गोलीबारी करने की छूट

पेलोसी को ताइवान ले जाने वाले विमान पर किसी भी चीनी हस्तक्षेप की स्थिति में अमरीकी वायु सेना को गोलीबारी करने की छूट मिल चुकी है। वहीं पेलोसी के उतरने से पहले चीन ने ताइवान के ऊपर के हवाई क्षेत्र को सभी नागरिक विमानों के लिए बंद कर दिया था। एक वीडियो में ताइवान देश की सबसे ऊंची इमारत से पेलोसी का स्वागत करता दिख रहा है जिसपर 'स्पीकर पेलोसी, ताइवान में स्वागत है' फ्लैश हो रहा है। वहीं दूसरी ओर कुछ लोग उनकी ताइवान यात्रा का विरोध कर रहे हैं और आरोप लगा रहे हैं कि वह देश को खतरे में डाल रही हैं।

आमने-सामने अमरीका और चीन की सेनाएं

अमरीका ने मंगलवार को चार युद्धपोत और एक एयरक्राफ्ट कैरियर ताइवान के पूर्व में तैनात किए जिसे अमरीकी नौसेना ने 'रूटीन तैनाती' बताया। इससे पहले अमरीका ने अपने दो एयरक्राफ्ट कैरियर, दर्जनों युद्धपोत और 3 सबमरीन को ताइवान की सीमा के बेहद करीब भेजा था। वहीं चीन ने भी बड़े पैमाने पर घातक युद्धपोत और फाइटर जेट ताइवान की ओर तैनात किए हैं। सोशल मीडिया पर शेयर किए जा रहे वीडियो में चीन की सेना समुद्र के किनारे नजर आ रही है जहां से ताइवानी द्वीप यूसिर्फ 10 किमी दूर है।

Our visit reiterates that America stands with Taiwan: a robust, vibrant democracy and our important partner in the Indo-Pacific. pic.twitter.com/2sSRJXN6ST — Nancy Pelosi (@SpeakerPelosi) August 2, 2022

VIDEO: US House Speaker Nancy Pelosi lands in Taiwan despite a warning from China, as tensions between the two superpowers continue to soar pic.twitter.com/JxuRmWrQQl— AFP News Agency (@AFP) August 2, 2022

Welcome to #Taiwan, @SpeakerPelosi! Thank you & the congressional delegation for traveling all the way to show your support. JW

▶️https://t.co/PFmnj2qNNO pic.twitter.com/xmelGWaCcm— 外交部 Ministry of Foreign Affairs, ROC (Taiwan) 🇹🇼 (@MOFA_Taiwan) August 2, 2022

By traveling to Taiwan, we honor our commitment to democracy: reaffirming that the freedoms of Taiwan — and all democracies — must be respected.



Read my opinion piece in the @washingtonpost on why I’m leading a Congressional delegation to Taiwan.https://t.co/tLhIzvfkTH— Nancy Pelosi (@SpeakerPelosi) August 2, 2022

PLA will conduct important military exercises and training activities including live-fire drills in six regions surrounding the Taiwan island from Thursday to Sunday pic.twitter.com/k9q1WEDsyF— Global Times (@globaltimesnews) August 2, 2022

