थाईलैंड की खाड़ी में डूबा नौसेना का जहाज, 75 को बचाया गया, 31 लापता

Submitted by:

Published: Dec 19, 2022 10:55:22 am

थाई नौसेना का जहाज थाईलैंड की खाड़ी में चली तेज हवाओँ और समुद्री लहरों के चलते डूब गया। इस पर 100 से भी ज्यादा लोग सवार थे। इनमें से 31 लोग अभी लापता हैं। लापता नाविकों को पानी से निकालने का काम जारी है। राहत व बचाव के लिए जहाज और हेलीकॉप्टर को तैनात किया गया है।

Navy ship sinks in the Gulf of Thailand, 75 rescued, 31 missing