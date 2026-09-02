Nepal Flood Death Toll: 1,127 मौतें, 4,858 लापता; मलबे में जिंदगी की तलाश, भारत ने भेजा पांचवा जहाज

नेपाल में बाढ़ के बाद जारी खोज अभियान के बीच मृतकों की संख्या बढ़कर 1,127 हो गई है। नेपाल पुलिस के ताजा आंकड़ों के अनुसार, सबसे अधिक 348 शव चितवन, 217 नवलपरासी पूर्व, 190 नवलपरासी पश्चिम और 155 शव नुवाकोट से बरामद किए गए हैं। इसके अलावा रसुवा से 45, धादिंग से 59, गोरखा से 66 और तनहूं से 38 शव मिले हैं। भारत में भी नौ शव बरामद किए गए हैं, जिन्हें इसी आपदा से जोड़कर देखा जा रहा है।