नेपाल प्लेन क्रैशः ब्लैक बॉक्स बरामद, हादसे के कारण का होगा खुलासा, भारतीयों का शव लेने पहुंचे अधिकारी

Nepal Plane Crash: नेपाल प्लैन क्रैश में आज दूसरे दिन का राहत-बचाव कार्य जारी है। क्रैश साइट पर रेस्क्यू ऑपरेशन चला रहे जवानों को क्रैश हुए विमान का ब्लैक बॉक्स मिल गया है। ब्लैक बॉक्स मिलने के बाद उम्मीद जताई जा रही है कि अब हादसे के कारण का खुलासा होगा।

Nepal Plane Crash: Black Box Recovered Cause Will be known soon