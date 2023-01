नेपाल प्लेन क्रैश: सेना का बयान- स्पॉट से कोई जिंदा नहीं मिला, आज एक दिन का राष्ट्रीय शोक

Nepal Plane Crash: नेपाल के पोखरा में रविवार 15 जनवरी को हुए विमान हादसे में सभी 72 लोगों की मौत हो गई है। नेपाल सेना के प्रवक्ता कृष्ण प्रसाद भंडारी ने बताया कि इस हादसे के बाद क्रैश साइट से किसी भी व्यक्ति को जीवित नहीं निकाला जा सका।

Nepal Plane Crash: Not Rescued Anyone Alive From Site says Nepal Army