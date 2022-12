न्यूयॉर्क है दुनिया की सबसे महंगी सिटी, भारत के ये 3 शहर सबसे सस्ते

द इकॉनोमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट ने बड़े शहरों में महंगाई को लेकर एक सालाना रिपोर्ट जारी की है। इस लिस्ट में न्यूयॉर्क और सिंगापुर को सबसे महंगा शहर बताया गया है, तो वहीं इस लिस्ट में भारत के 3 शहर भी शामिल हैं। इन शहरों की रैंकिग सबसे अंतिम में दी गई है।

New York ranked most expensive city along with Singapore, India's three cities are cheapest in the world