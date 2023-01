शराब की एक बूंद भी सुरक्षित नहीं, कम पीने वालों को भी कैंसर का खतरा: WHO

WHO ने दावा किया है कि शरीर के लिए शराब की एक बूंद भी सुरक्षित नहीं है। कम शराब पीने वालों को भी कैंसर का खतरा है। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने शराब को हानिकारक पेय पदार्थ बताते हुए बचने की सलाह दी है।

No amount of alcohol 'safe', even low consumption hikes cancer risk: WHO