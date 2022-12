ऑक्सीजन खत्म, लगा लाशों का अंबार, आपकी भी नींद उड़ा देगी चीन की यह वायरल वीडियो

कोरोना वायरस की नई लहर ने चीन की नाक में दम कर दिया है। ऐसी आशंकाएं जताई जा रही है कि दिसंबर से लेकर जनवरी तक यहां इसकी लहर पीक पर आने वाली है। चीन के अस्पतालों के हालात ऐसे हो गए हैं कि वहां मरीजों के लिए दवाएं, बेड, ब्लड और ऑक्सीजन टैंक्स के लाले पड़ गए हैं।

Number of deaths due to corona has increased in China, lack of oxygen, beds are not available in the Hospitals