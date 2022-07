पांचवीं मंजिल की खिड़की से गिरती बच्ची को आदमी ने किया कैच, कैमरे में रिकार्ड हुई पूरी घटना

पांचवीं मंजिल की खिड़की से गिरती बच्ची को एक आदमी और महिला ने कैच कर लिया। इस घटना का पूरा वीडियो पास में लगे एक सीसी टीवी में रिकार्ड हो गया। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार इस घटना बच्ची के पैर और फेफड़े में चोट आई, जिसके कारण उसे अस्पताल ले जाया गया।

चीन में एक व्यक्ति ने पांचवीं मंजिल की खिड़की से गिरती एक 2 साल की बच्ची को कैच कर लिया, जिससे उस बच्ची का जांन बच गई। हालांकि इस घटना में बच्ची के पैर और फेफड़े में चोट आई है, जिसके बाद उसे अस्पताल ले जाया गया। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार बच्ची की हालत अब स्थिर है। इस घटना में बच्ची को कैच करने वाले व्यक्ति को चीन में हीरो कहा जा रहा है। चीन के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता झाओ लिजियन ने भी इसका वीडियो शेयर करते हुए व्यक्ति को हीरो बताया।

On Camera, Man Catches Two-Year-Old Girl After She Falls From Fifth Floor Window In China