आज से 94 साल पहले हुई थी प्लूटो की खोज

On This Day In History: आज के दिन एस्ट्रोनॉमी की दुनिया में एक अहम खोज हुई थी। क्या थी वो खोज? आइए जानते हैं।

Pluto

आज 18 फरवरी है। यूं तो लगभग हर दिन इतिहास में किसी न किसी घटनाक्रम से जुड़ा होता है। पर कुछ दिन ऐसे होते हैं जब इतिहास में कुछ बड़ा हुआ होता है। एस्ट्रोनॉमी (Astronomy) की दुनिया में 18 फरवरी एक वैसा ही बड़ा दिन है। ऐसे में मन में सवाल आना लाज़िमी है कि 18 फरवरी को इतिहास में ऐसा क्या हुआ था जिसे एस्ट्रोनॉमी की दुनिया में अहम माना जाता है? तो हम आपको इसकी वजह बताते हैं। 18 फरवरी के ही दिन प्लूटो (Pluto) की खोज हुई थी।



कब हुई थी प्लूटो की खोज?



प्लूटो की खोज 18 फरवरी, 1930 को हुई थी। यानी कि आज से 94 साल पहले प्लूटो की खोज हुई थी।



क्या है प्लूटो?



प्लूटो को वर्तमान में एक बौना ग्रह माना जाता है। प्लूटो को लंबे समय तक 9वां ग्रह माना गया, पर 2006 में इसे बौना ग्रह घोषित कर दिया गया।



किसने की थी प्लूटो की खोज?



प्लूटो की खोज अमेरिकी एस्ट्रोनॉमर क्लाइड विलियम टॉमबॉ (Clyde William Tombaugh) ने टेलीस्कोप का इस्तेमाल करते हुए की थी। क्लाइड ने 23 साल की उम्र में ही प्लूटो की खोज कर ली थी। खास बात यह भी है कि जब क्लाइड ने एस्ट्रोनॉमी की प्रॉपर ट्रेनिंग और किसी डिग्री के बिना ही प्लूटो की खोज कर ली थी।





