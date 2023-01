5 आदमी पिछले 5 महीनों से एयरपोर्ट पर रहने को मजबूर, दिन में सिर्फ एक बार खाते हैं खाना, जानिए पूरा मामला

रूस में सैन्य लामबंदी के आदेश के बाद देश छोड़कर भागे 5 रूसी पुरुष एक कोरियाई एयरपोर्ट पर पिछले 5 महीनों से रह रहे हैं। ये दिन में केवल एक बार खाना खाते हैं और फिर रोटी खाकर और पानी पीकर एयरपोर्ट में ही रहने के लिए मजबूर हैं।

‘Only one meal a day’: 5 men have been living in an airport for over 5 months because…