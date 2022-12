अमेरिका में भारी बर्फबारी का कहर, -13 डिग्री पहुंचा पारा, 2 हजार फ्लाइट कैंसिल

क्रिसमस और न्यू ईयर से पहले अमेरिका के कई इलाकों में कड़ाके की ठंड देखने को मिल रही है। यहां बर्फबारी और बारिश के बीच हालात इतने खराब हो गए हैं कि करीब 2 हजार से ज्यादा उड़ानों को कैंसल करना पड़ा है। इसके अलावा सड़क और रेल यातायात भी यहां बुरी तरह से बाधित हो गई हैं।

Over 2,000 US Flights Cancelled Due To Winter Storm Ahead Of Christmas Holidays