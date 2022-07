पाकिस्तानी सेना प्रमुख जनरल बाजवा ने सैन्य अधिकारियों को राजनीति से दूर रहने का दिया निर्देश, कहा - 'नेताओं से न करें बात'

पाकिस्तान के सेना प्रमुख जनरल कमर जावेद बाजवा ने अपने सभी कमांडरों और इंटर-सर्विसेज इंटेलिजेंस (ISI) से जुड़े प्रमुख अधिकारियों को राजनीति से दूर रहने और नेताओं के साथ बातचीत से बचने के लिए नए निर्देश जारी किए हैं।

पाकिस्तान चीफ ऑफ दि आर्मी स्टाफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने अपने सभी कमांडरों और इंटर-सर्विसेज इंटेलिजेंस (ISI) से जुड़े प्रमुख अधिकारियों को राजनीति से दूर रहने और नेताओं के साथ बातचीत से बचने के लिए नए निर्देश जारी किए हैं। सियासी खींचतान के बीच सेना प्रमुख ने कमांडरों और अधिकारियों को ये निर्देश दिए। पाकिस्तानी मीडिया द न्यूज ने बताया कि ये निर्देश इमरान खान के नेतृत्व वाले तहरीक-ए-इंसाफ (PTI) के सैन्य प्रतिष्ठान के खिलाफ प्रचार के मद्देनजर दिए गए हैं।

Pakistan army chief General Qamar Javed Bajwa tells military and ISI to stay away from politics