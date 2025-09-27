Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

एशिया कप 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वीडियोज़
वीडियोज़
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

विदेश

‘आपसे ज्यादा असीम मुनीर पावरफुल क्यों?’ अमेरिका में बना मजाक तो बौखला गए पाक रक्षा मंत्री, बोले- आपके यहां…

अमेरिका में पाकिस्तान का मजाक उड़ाया गया जब रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ से पूछा गया कि पाकिस्तान में सेना और नेता मिलकर देश चलाते हैं, लेकिन वास्तव में सेना ही सत्ता पर हावी होती है। इस पर ख्वाजा ने माना कि सेना प्रमुख असीम मुनीर अधिक पावरफुल हैं।

भारत

Mukul Kumar

Sep 27, 2025

पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ और सेना प्रमुख असीम मुनीर। (फोटो- IANS)

अमेरिका में पाकिस्तान का जबरदस्त मजाक उड़ा है। जब पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ से पूछा गया कि पाकिस्तान में यह एक अजीब व्यवस्था है। जहां यह देखा जाता है कि सेना और नेता दोनों मिलकर देश चलाते हैं।

लेकिन यह देखने को मिलता है कि सेना ही असल में सत्ता पर हावी होती है, क्या यह सच है? अधिकांश देशों में, सेना प्रमुख रक्षा मंत्री के प्रति जवाबदेह होता है।

आपके देश में आप यानी कि रक्षा मंत्री ही सेना प्रमुख के प्रति जवाबदेह होते हैं, है ना? असीम मुनीर आपसे ज्यादा पावरफुल हैं।

रक्षा मंत्री ने क्या दिया जवाब?

इसपर पाकिस्तानी रक्षा मंत्री ने जवाब देते हुए कहा कि नहीं, ऐसा नहीं है। मैं एक राजनीतिक नियुक्त व्यक्ति हूं, मैं एक राजनीतिक कार्यकर्ता हूं, आप जानते हैं।

इसके बाद जब उनसे यह उदाहरण देते हुए पूछा गया कि कैसे अमेरिका में रक्षा मंत्री पीट हेगसेथ के पास अमेरिकी जनरलों को बर्खास्त करने का अधिकार है, जबकि पाकिस्तान के लिए ऐसा नहीं कहा जा सकता।

अमेरिका को ही पाकिस्तानी मंत्री ने घेर लिया

इसके जवाब में आसिफ ने अमेरिका को ही घेर लिया। उन्होंने कहा कि आपके यहां (अमेरिका) एक अलग मॉडल है। इसे डीप स्टेट कहते हैं। इसके बाद जब यह पूछा गया कि तो क्या आपके यहां सेना और सरकार के बीच बराबरी का मामला है?

आप और असीम मुनीर किसी बात पर असहमत हैं, तो अंतिम निर्णय किसका होगा? मान लीजिए आप बाएं जाना चाहते हैं और वह दाएं जाना चाहते हैं। इस बहस में कौन जीतेगा?

पाकिस्तानी नेता बोले- सेना और सरकार के बीच बराबरी का मामला नहीं

इसपर पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ने कहा कि यह बराबरी का मामला नहीं है। हम असहमत होने पर भी सहमत हो सकते हैं। जो कुछ भी हो रहा है, वह आम सहमति से होता है।

बता दें कि गुरुवार को, व्हाइट हाउस में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ और सेना प्रमुख असीम मुनीर से मुलाकात की थी। पाक पीएमओ के अनुसार, इस दौरान अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वेंस और विदेश मंत्री मार्को रुबियो भी मौजूद थे।

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

India Pakistan Conflict

पाकिस्तान की खबरें

Published on:

27 Sept 2025 11:01 am

Hindi News / World / ‘आपसे ज्यादा असीम मुनीर पावरफुल क्यों?’ अमेरिका में बना मजाक तो बौखला गए पाक रक्षा मंत्री, बोले- आपके यहां…

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Asia Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.