‘आपसे ज्यादा असीम मुनीर पावरफुल क्यों?’ अमेरिका में बना मजाक तो बौखला गए पाक रक्षा मंत्री, बोले- आपके यहां…

अमेरिका में पाकिस्तान का जबरदस्त मजाक उड़ा है। जब पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ से पूछा गया कि पाकिस्तान में यह एक अजीब व्यवस्था है। जहां यह देखा जाता है कि सेना और नेता दोनों मिलकर देश चलाते हैं।
लेकिन यह देखने को मिलता है कि सेना ही असल में सत्ता पर हावी होती है, क्या यह सच है? अधिकांश देशों में, सेना प्रमुख रक्षा मंत्री के प्रति जवाबदेह होता है।
आपके देश में आप यानी कि रक्षा मंत्री ही सेना प्रमुख के प्रति जवाबदेह होते हैं, है ना? असीम मुनीर आपसे ज्यादा पावरफुल हैं।
इसपर पाकिस्तानी रक्षा मंत्री ने जवाब देते हुए कहा कि नहीं, ऐसा नहीं है। मैं एक राजनीतिक नियुक्त व्यक्ति हूं, मैं एक राजनीतिक कार्यकर्ता हूं, आप जानते हैं।
इसके बाद जब उनसे यह उदाहरण देते हुए पूछा गया कि कैसे अमेरिका में रक्षा मंत्री पीट हेगसेथ के पास अमेरिकी जनरलों को बर्खास्त करने का अधिकार है, जबकि पाकिस्तान के लिए ऐसा नहीं कहा जा सकता।
इसके जवाब में आसिफ ने अमेरिका को ही घेर लिया। उन्होंने कहा कि आपके यहां (अमेरिका) एक अलग मॉडल है। इसे डीप स्टेट कहते हैं। इसके बाद जब यह पूछा गया कि तो क्या आपके यहां सेना और सरकार के बीच बराबरी का मामला है?
आप और असीम मुनीर किसी बात पर असहमत हैं, तो अंतिम निर्णय किसका होगा? मान लीजिए आप बाएं जाना चाहते हैं और वह दाएं जाना चाहते हैं। इस बहस में कौन जीतेगा?
इसपर पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ने कहा कि यह बराबरी का मामला नहीं है। हम असहमत होने पर भी सहमत हो सकते हैं। जो कुछ भी हो रहा है, वह आम सहमति से होता है।
बता दें कि गुरुवार को, व्हाइट हाउस में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ और सेना प्रमुख असीम मुनीर से मुलाकात की थी। पाक पीएमओ के अनुसार, इस दौरान अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वेंस और विदेश मंत्री मार्को रुबियो भी मौजूद थे।