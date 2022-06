आर्थिक संकट से जूझ रहे पाकिस्तान में नहीं लगेगी 'चाय' की चुस्की! जानिए क्या निकाला विकल्प

भारत का पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान इन दिनों बुरी तरह आर्थिक संकट से जूझ रहा है। यही वजह है कि पाकिस्तान सरकार संकट से उबरने के लिए कई बड़े कदम उठा रही है। वहीं अन्य स्तरों पर भी आर्थिक संकट से निपटने की कोशिश की जा रही है। इसी कड़ी में अब चाय की चुस्की पर भी कटौती करने की तैयारी है।

श्रीलंका के बाद अब पाकिस्तान भी गंभीर आर्थिक संकट से जूझ रहा है। लगातार देश की इकोनॉमी नीचे गिर रही है। बीते दिन यानी शुक्रवार को यहां का शेयर बाजार दो हजार अंकों की गिरावट के बाद क्रैश हो गया। इसके बाद बाजार को अपना कारोबार तक रोकना पड़ा। माना जा रहा है इससे निवेशकों को तगड़ नुकसान हुआ है। यही नहीं देश को आर्थिक संकट के उबारने के लिए सरकार की ओऱ से भी लगातार कोशिश की जा रही है। वहीं अन्य देशों से भी मदद मांगी जा रही है। उधर, आर्थिक संकट से उबरने के लिए पाक सरकार ने अमीरों को 10 प्रतिशत का सुपर टैक्स का एलान किया है। इस बीच एक और बड़ी खबर सामने आई है। पाकिस्तान में अब चाय की चुस्की लेना भी मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि अब चाय के विकल्पों को अपनाने की बात कही जा रही है।

Pakistan Economic Crisis Promoting Lassi And Sattu Instead Of Tea