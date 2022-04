इमरान खान की फिर बढ़ी मुश्किल, गिफ्ट में मिले 18 करोड़ रुपए के हार को बेचने का आरोप

पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। एक बार फिर इमरान खान की मुसीबत बढ़ गई है। दरअसल इमरान खान के खिलाफ देश की शीर्ष जांच एजेंसी जांच कर रही है। खान पर पीएम रहने के दौरान गिफ्ट में मिले एक महंगे हार को राज्य उपहार भंडार में जमा करने की बजाय बेचने का आरोप है।

पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री और पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ पार्टी के चेयरमैन इमरान खान की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। एक तरफ जहां इमरान खान लगातार रैलियों के जरिए नई सरकार के खिलाफ मोर्चा खोले हुए हैं, तो दूसरी ओर सरकार ने अब इमरान खान पर शिकंजा कसना शुरू कर दिया है। ताजा मामला इमरान खान के खिलाफ बड़े आरोपों को लेकर हैं। दरअसल इमरान खान पर आरोप है कि, पीएम रहने के दौरान उन्होंने गिफ्ट के रूप में मिले एक महंगे हार को राज्य उपहार भंडार में जमा करने की जगह उसे बेच दिया। अब इस मामले को लेकर देश की शीर्ष जांच एजेंसी पड़ताल शुरू कर दी है।

