पाकिस्तान दुनिया के सबसे खतरनाक देशों में से एक है, अमरीकी राष्ट्रपति बिडेन ने भी माना

अमरीकी राष्ट्रपति जो बिडेन ने भी परमाणु हथियारों वाले पाकिस्तान को दुनिया के सबसे खतरनाक देशों में से एक बताया है। वहीं इससे पहले हाल ही में अमरीका ने एडवाइजरी जारी करते हुए पाकिस्तान की यात्रा पर फिर से विचार करने की सलाह दी है।

पाकिस्तान से लड़ाकू विमानों की डील करने वाले अमरीका ने पाकिस्तान को ही दुनिया के सबसे सबसे खतरनाक देशों में से एक बताया है। अमरीकी राष्ट्रपति जो बिडेन ने आज डेमोक्रेटिक कांग्रेस की अभियान समिति के स्वागत समारोह में कहा कि पाकिस्तान दुनिया के सबसे खतरनाक देशों में से एक है क्योंकि उसके पास बिना समझौते के परमाणु हथियार है। इसके बाद परमाणु हथियार जुटा रहे पाकिस्तान की पोल एक बार फिर पूरी दुनिया के सामने खुल गई है।

