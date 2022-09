पाकिस्तान में बाढ़ के बाद अब डेंगू का कहर, 24 घंटे में 7 की मौत, दवाइयों का भी पड़ा अकाल

पाकिस्तान में डेंगू अब महामारी का रूप ले रही है। यहाँ खैबर पख्तूनख्वा में 2,000 से अधिक लोग प्रभावित हुए हैं। पंजाब, सिंध और बलूचिस्तान भी डेंगू से खतरनाक रूप से प्रभावित हैं। यही नहीं बुखार की दवाइयाँ की भी कमी हो गई है।

पाकिस्तान में बाढ़ के कहर के बीच डेंगू के मामलों में बड़ा उछाल देखने को मिल रहा है। यहाँ हालात ये हैं कि पिछले 24 घंटों में यहाँ 7 मरीजों की मौत हो गई है। बुखार की दवाइयों की कमी की समस्या भी अब पाकिस्तान प्रशासन के लिए सिरदर्द बन गया है। सिंध स्वास्थ्य विभाग के अनुसार, पिछले 24 घंटों में कराची के विभिन्न अस्पतालों में भर्ती कम से कम सात लोगों की डेंगू बुखार के कारण मौत हो गई है।

Pakistan: Karachi reports 7 deaths from dengue fever in last 24 hours, Facing shortage of fever medicines as well