पेशावर मस्जिद ब्लास्टः कौन था उमर खालिद, जिसकी हत्या का बदला लेने के लिए TTP ने 93 लोगों की जान ले ली

Pakistan Peshawar Terror Attack: पाकिस्तान के पेशावर में पुलिस लाइन में स्थित मस्जिद में 30 जनवरी को हुए आत्मघाती बम धमाके में अभी तक 93 लोगों की मौत हो चुकी है। इस धमाके की जिम्मेदारी तहरीक-ए-तालिबान नामक प्रतिबंधित आतंकवादी संगठन ने ली है। संगठन ने इस हमले के जरिए अपने कमांडर उमर खालिद की मौत का बदला लिया। जानिए कौन हैं उमर खालिद।

Pakistan Peshawar Mosque Blast, 93 Killed know Who is TTP Commander Umar Khalid