पाकिस्तानः पेशावर मस्जिद ब्लास्ट में मरने वालों की संख्या हुई 70, मलबे में लाश की तलाश अब भी जारी

नई दिल्लीPublished: Jan 31, 2023 09:14:55 am

Pakistan Peshawar Mosque Blast: पाकिस्तान के पेशावर में 30 जनवरी को हुए आत्मघाती हमले में मरने वालों की संख्या बढ़कर 70 पहुंच गई है। करीब 150 लोग इस हमले में घायल बताए जा रहे हैं। धमाके में मस्जिद का एक बड़ा हिस्सा ढह गया था। जिसके मलबे से लाश की तलाश अब भी जारी है।

Pakistan peshawar Mosque Blast: Death Toll Mounts over 70 and 150 people wounded in police lines area