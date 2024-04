Pakistan: पाकिस्तान की जेल में बंद कैदी नंबर 804 से खौफ खा रहा PM शहबाज़ शरीफ का परिवार, जानिए कौन है वो?

Submitted by:

नई दिल्लीPublished: Apr 15, 2024 11:38:59 am

पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज़ शरीफ (Shahbaz Sharif) का परिवार इन दिनों डर के साए में जी रहा है। एक मुल्क के प्रधानमंत्री के परिवार का इस तरह खौफ में रहने की बात किसी को भी हज़म नहीं हो रही है। हर कोई जानना चाह रहा है कि आखिर ये कैदी नंबर 804 कौन है और ये क्यों शरीफ परिवार को डरा रहा रहा।

pakistan PM shahbaz sharif’s family got Afraid to prisoner no. 804