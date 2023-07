भारत में 15 रुपये/लीटर पेट्रोल के बयान से पाकिस्तान में मचा हंगामा! लोगों ने बांधे भारत की तारीफों के पुल

जयपुरPublished: Jul 07, 2023 02:04:44 pm Submitted by: Tanay Mishra

Reaction In Pakistan After 15 Rs./Liter Petrol Plan In India: कुछ दिन पहले ही केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने भारत में 15 रुपये प्रति लीटर पेट्रोल का प्लान शेयर किया था। इससे पाकिस्तान में हंगामा मच गया है।

15 Rs./Liter Petrol In India?