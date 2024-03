Turning Point : भारत के इस जिगरी दोस्त से दोस्ती करना चाहता है पाकिस्तान

नई दिल्लीPublished: Mar 31, 2024 02:15:34 pm Submitted by: M I Zahir

World News In Hindi : पाकिस्तान ( Pakistan) भारत ( India) के मित्र देश रूस के साथ द्विपक्षीय सहयोग बढ़ाना चाहता है। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शाहबाज शरीफ ( Pakistan PM Shahbaz Sharif) ने यह बात कही। वे रूसी संघ (Ambassador of the Russian Federation) के राजदूत अल्बर्ट पी. खोरीव ( Albert P. Khoriev) के साथ आयोजित एक बैठक के दौरान उनके मुलाकात की थी।

ऐतिहासिक संबंधों का उल्लेख किया International News In Hindi : पाकिस्तान प्रधानमंत्री कार्यालय की मीडिया विंग ने पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शाहबाज और रूस के बीच ऐतिहासिक सौहार्दपूर्ण संबंधों का उल्लेख किया। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान रूस के साथ विभिन्न क्षेत्रों में विशेष रूप से ऊर्जा, व्यापार और निवेश में द्विपक्षीय सहयोग बढ़ाना चाहता है।