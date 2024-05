Pakistan : इधर इमरान खान जेल में, उधर नवाज शरीफ ने इस केस में बरी करने के लिए अदालत से की गुहार

Nawaz Sharif files plea for acquittal in Toshakhana case :पाकिस्तान के एक पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान (Imran Khan) जेल में हैं और दूसरे पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ (Nawaz Sharif) ने मंगलवार को अदालत में याचिका दायर कर तोशाखाना मामले में बरी करने की गुहार की है।

नई दिल्ली•May 07, 2024 / 06:55 pm• M I Zahir

Former PM of Pakistan Nawaz Sharif

Nawaz Sharif appealed to the court to acquit him in Toshakhana case : पाकिस्तान मुस्लिम लीग-नवाज (PML-N) सुप्रीमो नवाज शरीफ (Nawaz Sharif) ने मंगलवार को तोशाखाना मामले (Toshakhana Case) में बरी करने के लिए जवाबदेही अदालत में याचिका दायर की। यह याचिका नवाज के वकील राणा मुहम्मद आरिफ खान ने इस्लामाबाद जवाबदेही अदालत ( Islamabad Court ) में दायर की।

जरदारी (Zardari) के पास राष्ट्रपति पद की छूट इस मामले में आरोपियों में राष्ट्रपति आसिफ अली जरदारी (Asif Ali Zardari) के पास अब राष्ट्रपति पद की छूट है और पूर्व प्रधानमंत्री यूसुफ रजा गिलानी शामिल हैं। राष्ट्रीय जवाबदेही ब्यूरो (NAB ) का प्रतिनिधित्व करने वाले अभियोजक ने अदालत में कहा कि वह आवेदन को एनएबी मुख्यालय को भेज देंगे। सुप्रीमो को क्लीन चिट दे दी थी जानकारी के अनुसार, अदालत ने नवाज की याचिका पर 23 मई के लिए नोटिस जारी किया है और सुनवाई 3 जून तक के लिए स्थगित कर दी। इस महीने के शुरू में, एनएबी ने तोशाखाना (उपहार भंडार) से एक लग्जरी वाहन के अधिग्रहण से संबंधित एक केस में पीएमएल-एन सुप्रीमो को क्लीन चिट दे दी थी। फर्जी एकाउंट ( Fake Account) की जांच के निर्देश दिए थे भ्रष्टाचार रोधी संस्था ने एक रिपोर्ट सौंपी है, जिसमें कहा गया कि सुप्रीम कोर्ट ने नवाज से जुड़े एक कथित फर्जी एकाउंट की जांच के निर्देश दिए थे। इसके अलावा,पीएमएल-एन सुप्रीमो ने तोशाखाना से प्राप्त वाहन के भुगतान के लिए कथित खाते से धन का उपयोग नहीं किया। ग्राफ्ट बस्टर ( Graft Buster) की रिपोर्ट देश के ग्राफ्ट बस्टर की रिपोर्ट में आगे कहा गया है कि सऊदी अरब की ओर से तत्कालीन प्रधानमंत्री को उपहार में दिया गया वाहन 1997 में तोशाखाना को छोड़ दिया गया था। इसने स्पष्ट किया कि 2008 में जब इसे नवाज ने खरीदा था, तो यह अब तोशाखाना के स्वामित्व में नहीं था। खरीदा गया वाहन तोशाखाना का हिस्सा नहीं था इसमें लिखा है, “यह मामला किसी अन्य अपराध को आकर्षित कर सकता है, लेकिन तोशाखाना के लाभ के लिए इसकी कोई प्रासंगिकता नहीं है क्योंकि जब खरीदा गया वाहन तोशाखाना का हिस्सा नहीं था, बल्कि वह संघीय परिवहन पूल का हिस्सा था।” यह भी पढ़ें पढ़ना जारी रखे

