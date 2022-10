नेपाल में यात्री बस नदी में गिरी, 16 लोगों की मौत और 24 घायल

नेपाल स्थित बारा जिले में सड़क दुर्घटना के दौरान 16 लोगों की मौत हो गई और 24 घायल हो गए। 3 दिन पहले भी नेपाल में एक सड़क हादसे में दो यात्रियों की मौत हो गई थी और छतीस लोग घायल हो गए थे।

नेपाल के बारा जिले में गुरुवार को एक भीषण सड़क हादसा हुआ है। यहां एक बस अनियंत्रित होकर नदी में गिर गई। इस सड़क हादसे में 16 लोगों की मौत हो गई है। हादसे में 24 लोगों के घायल होने की भी खबर है। इस बात की जानकारी नेपाल पुलिस ने दी है। घायलों को नजदीकी अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। घायलों की हालत देखते हुए ऐसा लग रहा है कि मृतकों की संख्या में बढ़ोत्तरी हो सकती है। खबर है कि हेटौडा अस्पताल में 12 घायलों की मौत हो गई।

Passenger bus falls into river in Nepal, 16 dead and 24 injured