नेटफ्लिक्स, ऐमजॉन जैसे ओटीटी प्लेटफॉर्म का पासवर्ड शेयर करना पड़ेगा महंगा, अदालत के भी काटने पड़ सकते हैं चक्कर

अगर आप भी अपने दोस्तों के साथ नेटफ्लिक्स या एमजॉन प्राइम जैसे वीडियो स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म का पासवर्ड शेयर करते हैं, तो अब आपको बचकर चलने की जरूरत है। क्योंकि ऐसा करने पर आप कोर्ट पहुंच सकते हैं। हालांकि, अभी फिलहाल ऐसा भारत में तो नहीं हुआ है, मगर ब्रिटेन में ओटीटी प्लेटफॉर्म के पासवर्ड शेयर करने का मतलब धोखाधड़ी माना जाएगा।

Password sharing of OTT platforms like Netflix, Hotstar, Amazon Prime will soon be illegal