ग्रीन कार्ड धारकों के लिए अमेरिकी नागरिकता की राह हुई मुश्किल

अमेरिका की नागरिकता (US Citizenship) पाना आसान नहीं होता। लेकिन एक बार ग्रीन कार्ड मिलने से काफी चीज़ें सुविधाजनक हो जाती हैं। ग्रीन कार्ड किसी भी विदेशी नागरिक को अमेरिका में रहने का परमानेंट स्टेटस देता है। पहले ग्रीन कार्ड (Green Card) मिलने पर अमेरिकी नागरिकता की राह कुछ हद तक आसान हो जाती थी, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। ग्रीन कार्ड धारकों के लिए अमेरिका में नागरिकता की राह अब मुश्किल हो गई है।