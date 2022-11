Peru Plane Crash: रनवे पर दौड़ते पैसेंजर विमान की दमकल ट्रक से भीषण टक्कर, देखें कैसे उठा आग और धुएं का गुबार..

Peru Plane Crash: पेरू के व्यस्ततम हवाईअड्डे से उड़ान भरने रनवे पर दौड़ रहा था पैसेंजर विमान, सामने से आ रहा था दमकल ट्रक, दोनों की हुई भीषण टक्कर। हादसे में दो दमकलकर्मियों की मौत हो गई। सोशल मीडिया पर वायरल फुटेज में रनवे पर दौड़ रहे विमान के पीछे वाले हिस्से पर आग लगती दिखाई दे रही है। एयरबस A320neo में 102 यात्री और चालक दल के छह सदस्य सवार थे। सभी यात्री सुरक्षित हैं।

पेरू की राजधानी लीमा ( Lima) के अंतरराष्ट्रीय हवाईअड्डे से उड़ान भर रहा लेटैम एयरलाइंस (LATAM Airlines) का एक विमान रनवे पर एक दमकल ट्रक से टकरा गया और उसमें आग लग गई। अधिकारियों ने कहा कि विमान के यात्री और चालक दल सभी सुरक्षित हैं, लेकिन ट्रक में सवार दो दमकलकर्मियों (firefighters) की मौत हो गई। जोर्ज चावेज एयरपोट (Jorge Chavez International Airport) का संचालन करने वाली कंपनी ने एक ट्वीट में कहा कि हादसे के बाद एयरपोर्ट पर कई घंटे तक सभी संचालन निलंबित कर दिए गए।

The Latam Airlines plane caught fire after crashing into a truck on the runway/Screen grab