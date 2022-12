Peru angry with Mexico: पेरू ने मैक्सिकन राजदूत से कहा, 72 घंटे में देश छोड़ कर चले जाओ

मेक्सिको द्वारा पेरू (Peru) के अपदस्थ राष्ट्रपति पेड्रो कैस्टिलो (Pedro Castillo) के परिवार को शरण देने के बाद पेरू ने मैक्सिकन राजदूत मैक्सिकन राजदूत पाब्लो मोनरोय (Mexican Ambassador Pablo Monroy) को 72 घंटे के भीतर छोड़ने का आदेश दिया है। कैस्टिलो को संसद भंग करने की कोशिश करने के बाद इस महीने की शुरुआत में पद से हटा दिया गया था। विद्रोह और साजिश के आरोप में पेरू में उनकी जांच की जा रही है।

Despite the fact that Ambassador Monroy was forced to withdraw from the country, the Mexican embassy in Lima will continue to operate normally.