पाकिस्तान में चुनावी पोस्टर में दिख रहीं सिद्धू मूसेवाला की तस्वीरें, जानिए क्या है पूरा मामला

पाकिस्तान में चुनावी पोस्टर में सिद्धू मूसेवाला की तस्वीर (फोटो) को यूज किया जा रहा है। उनकी लोकप्रियता का फायदा उठाने का प्रयाश किया जा रहा है। इस पोस्टर में 295 नंबर लिखा गया है। सिद्धू मूसेवाला के द्वारा बनाया गया यह गाना भारतीय दंड संहिता 295 पर एक टिप्पणी करते हुए बनाया है।

भारत के मरहूर पंजाबी गायक व नेता सिद्धू मूसेवाला की तस्वीरें पाकिस्तान की चुनावी पोस्टर में छा गई है। सिद्धू मूसेवाला की लोकप्रियता को भूनाने के लिए पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में इमरान खान की पार्टी पाकिस्तान तहरीक ए इंसाफ अपने पोस्टर पर सिद्धू मूसेवाला की तस्वीर यूज कर रही है। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार पाकिस्तान के पंजाब सूबे के मुल्तान क्षेत्र में स्थित पीपी 217 सीट पर उपचुनाव हो रहा है। इस सीट पर पीटीआई की ओर से जैन कुरैशी चुनाव लड़ रहे हैं, जिनके चुनावी पोस्टर में सिद्धू मूसेवाला की तस्वीरें यूज की जा रही है।

