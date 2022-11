किसी को देवी मां की पेटिंग तो किसी को दुपट्टा व चांदी का कटोरा, जानिए PM मोदी ने G20 सम्मेलन में दोस्तों को क्या दिया गिफ्ट?

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने G20 सम्मेलन के आखिरी दिन दुनिया के नेताओं को अलग-अलग गिफ्ट दिए, जिसमें चांदी का कटोरे, किन्नौरी शॉल, पटोला स्कार्फ, देवी मां की पेटिंग सहित अन्य सामान शामिल हैं।

इंडोनेशिया के बाली में प्रधानमंत्री मोदी ने दुनिया भर के तमाम नेताओं को अलग-अलग तरह के गिफ्ट दिए हैं। खास बात यह है कि ये गिफ्ट देश के अलग-अलग जगहों के कारीगरों के द्वारा तैयार किया गया है, जिसमें भारत की संस्कृति दिखाई देती है। भारतीय मूल के ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक को प्रधानमंत्री मोदी ने देवी मां की पेंटिंग है, तो वहीं अमरीका के राष्ट्रपति जो बाइडेन को भगवान राधा-कृष्ण का श्रंगार रस वाली पेटिंग दी है।

