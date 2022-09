PM मोदी उज्बेकिस्तान में 15-16 सितंबर को SCO शिखर सम्मेलन में होंगे शामिल, जानिए किन बातों पर रहेगी नजर

PM नरेंद्र मोदी 15-16 सितंबर को उज्बेकिस्तान में SCO शिखर सम्मेलन में शामिल होंगे। इस मौके पर शंघाई सहयोग संगठन के सदस्य देशों के साथ द्विपक्षीय बैठकें भी हो सकती है। हालांकि विदेश मंत्रालय की ओर से अभी तक द्विपक्षीय बैठक को लेकर कोई भी जानकारी नहीं दी गई है।

उज्बेकिस्तान में 15-16 सितंबर को शंघाई सहयोग संगठन (SCO) का वार्षिक शिखर सम्मेलन होने जा रहा है, जिसमें शामिल होने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उज्बेकिस्तान जाएंगे। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार PM मोदी 14 सितंबर को उज्बेकिस्तान के समरकंद पहुंचेगे। जहां वह दो दिन तक चलने वाले SCO शिखर सम्मेलन में शामिल होंगे, जिसमें सदस्य देशों के नेताओं के साथ मुलाकात होगी। इस बार का SEO शिखर सम्मेलन काफी खास होने वाला है क्योंकि रूस-यूक्रेन के युद्ध बीच रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन भी इसमें शामिल होने वाले हैं। इसलिए इस बैठक में पूरी दुनिया की नजर रहेगी।

PM Modi will attend the SCO summit in Uzbekistan on September 15-16, know what will be monitored