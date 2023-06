पीएम मोदी और अमरीकी राष्ट्रपति बाइडन के बीच आज होगी मीटिंग, जानिए किन विषयों पर होगी चर्चा

PM Modi & US President Biden Bilateral Meeting: पीएम नरेंद्र मोदी इस समय स्टेट विज़िट पर अमरीका हैं। आज पीएम मोदी व्हाइट हाउस में अमरीकी राष्ट्रपति जो बाइडन से मीटिंग करेंगे।

PM Modi to have bilateral meeting with US President Biden