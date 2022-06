पाकिस्तान में बिजली संकट ने बढ़ाई पीएम शहबाज की टेंशन, रात 10 बजे के बाद शादियों पर लगा प्रतिबंध, वर्किंग डे भी किया कम

Pakistan: पाकिस्तान में बिजली संकट लगातार बढ़ता जा रहा है, जिसने पाकिस्तानी पीएम शहबाज शरीफ की टेंशन को बढ़ा दिया है। काफी प्रयाश के बाद भी अब तक शहबाज शरीफ इस संकट को दूर कर पाने में नाकाम रहे, जिसके बाद अब इस संकट को दूर करने के लिए कई प्रकार के प्रतिबंध लगाए जा रहे हैं।

Pakistan: पाकिस्तान में शहबाज शरीफ को सत्ता संभाले अब काफी वक्त हो चुका है, इसके बाद भी देश में दिक्कतें खत्म नहीं हो रही हैं। लगातार बिजली संकट गहराता जा रहा है, जिसके कारण अब शहबाज शरीफ के मंत्रिमंडल द्वारा इस्लामाबाद में रात 10 बजे के बाद शादियों पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। इसके साथ ही 1 हफ्ते में 6 वर्किंग डे की जगह 5 वर्किंग डे कर दिया गया है। पाकिस्तान सरकार का मानना है कि इसके जरिए बिजली संकट व तेल संकट को कम किया जा सकता है।

Power crisis in Pakistan increased the tension of PM Shahbaz