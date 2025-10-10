पीएम मोदी ने की ट्रंप से फोन पर बात, गाज़ा में शांति प्लान की सफलता पर दी बधाई

Indian Prime Minister Narendra Modi talks to US President Donald Trump on call (Photo - Patrika Graphics)
इज़रायल (Israel) और हमास (Hamas) के बीच चल रहा युद्ध 2 साल बाद अब खत्म हो सकता है। इससे गाज़ा (Gaza) में शांति की उम्मीद जागी है। हमास और इज़रायल के बीच गाज़ा में शांति की स्थापना के तहत बंधकों और कैदियों की रिहाई पर सहमति बनी है। हमास, इज़रायल के 20 बंधकों (जीवित) को रिहा करेगा तो इज़रायल भी करीब 2,000 फिलिस्तीनी कैदियों को आज़ाद करेगा। गाज़ा में शांति की स्थापना के लिए अमेरिका (United States Of America) के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप (Donald Trump) अहम भूमिका निभा रहे हैं। इसी सिलसिले में गुरुवार को भारत (India) के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (Prime Minister Narendra Modi) ने उनसे फोन पर बात की।
पीएम मोदी ने गुरुवार को ट्रंप से फोन पर बात की और इस दौरान उन्होंने, ट्रंप को गाज़ा में शांति प्लान की सफलता पर बधाई दी। गौरतलब है कि ट्रंप के लगातार दबाव डालने की वजह से ही इज़रायल और हमास में सहमति बनी है।
पीएम मोदी और ट्रंप के बीच भारत और अमेरिका के बीच ट्रेड पर भी बातचीत हुई। दोनों देशों के लीडर्स ने भारत-अमेरिका के बीच ट्रेड वार्ता में हुई अच्छी प्रगति की समीक्षा की। इसके साथ ही पीएम मोदी और ट्रंप में आने वाले हफ्तों में निकट संपर्क में रहने पर भी सहमति बनी। ऐसा होने पर दोनों देशों के संबंधों में सुधार होने की संभावना भी बढ़ेगी।
