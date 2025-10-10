पीएम मोदी ने की ट्रंप से फोन पर बात, गाज़ा में शांति प्लान की सफलता पर दी बधाई

इज़रायल (Israel) और हमास (Hamas) के बीच चल रहा युद्ध 2 साल बाद अब खत्म हो सकता है। इससे गाज़ा (Gaza) में शांति की उम्मीद जागी है। हमास और इज़रायल के बीच गाज़ा में शांति की स्थापना के तहत बंधकों और कैदियों की रिहाई पर सहमति बनी है। हमास, इज़रायल के 20 बंधकों (जीवित) को रिहा करेगा तो इज़रायल भी करीब 2,000 फिलिस्तीनी कैदियों को आज़ाद करेगा। गाज़ा में शांति की स्थापना के लिए अमेरिका (United States Of America) के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप (Donald Trump) अहम भूमिका निभा रहे हैं। इसी सिलसिले में गुरुवार को भारत (India) के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (Prime Minister Narendra Modi) ने उनसे फोन पर बात की।