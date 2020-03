प्रिंस हैरी और मेघन की नई मुसीबत

जयपुर.

कनाडा ब्रिटेन के छोटे राजकुमार हैरी और उनकी पत्नी मेघन (prince harry and meghan) को अभी नियमानुसार सुरक्षा दे रहा है। लेकिन आने वाले दिनों में शाही दर्जा हटने के बाद दंपती की सुरक्षा में कटौती होना तय है। दोनों ने पिछले महीने घोषणा की थी कि वे शाही परिवार के दर्जे से मुक्त होकर वित्तीय स्वतंत्रता के लिए कनाडा में रहना चाहते हैं। दंपती अपने बच्चे आर्ची के साथ दक्षिण-पश्चिम कनाडा के वैंकूवर द्वीप पर 14 मिलियन डॉलर के एकांत मेंशन में रह रहे हैं, जहां उन्होंने क्रिसमस की छुट्टियां बिताई थीं। शाही जोड़े के आगमन से कनाडाई काफी हद तक तटस्थ हैं, लेकिन प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रुडो को बार-बार सवालों का सामना करना पड़ रहा है कि शाही मेहमानों की सुरक्षा का खर्च कौन उठाएगा।

सार्वजनिक सुरक्षा मंत्री बिल ब्लेयर के कार्यालय ने कहा है कि ड्यूक एंड डचेज ऑफ ससेक्स ने कनाडा को अंशकालिक चुनाव किया है, लिहाजा परिस्थितियों को ध्यान में रखकर सुरक्षा दी जाएगी और आने वाले हफ्तों में इसे हटाया जा सकता है। हैरी और मेघन मर्केल को वर्तमान में अंतरराष्ट्रीय संरक्षित व्यक्तियों के रूप में मान्यता हासिल है और कनाडा भी इसके लिए बाध्य है। हैरी और मेघन 31 मार्च को शाही परिवार के प्रति अपने सभी उत्तरदायित्वों से मुक्त हो जाएंगे। बकिंघम पैलेस के साथ लंबी बातचीत और समझौते के बाद शाही युगल ने पिछले हफ्ते ‘ससेक्स’ का रॉयल दर्जा वापस करने पर सहमति जता दी। जिसका वे ऑनलाइन के साथ ही अन्य प्लेटफॉर्म पर इस्तेमाल करते रहे हैं।

सर्वेक्षण में सामने आया लोगों रुख (Survey shows people attitude)

पि छले दिनों राय जानने के लिए सर्वेक्षण में आधे से अधिक लोग शाही दंपती के कनाडा आने के कदम पर तटस्थ नजर आए। हालांकि 70 फीसदी ने कहा कि कनाडा के करदाता दंपती की सुरक्षा के लिए जिम्मेदार नहीं हैं। कनाडा करदाता फेडरेशन ने इस बाबत याचिका दायर की है। इस पर एक लाख 20 हजार लोगों के हस्ताक्षर हैं। संगठन के निदेशक आरोन वुडरिक का कहना है कि शाही दंपती का स्वागत है, लेकिन हम उनका खर्च नहीं उठा सकते।

कनाडा में क्या करेंगे हैरी-मेघन? (what will do harry and meghan in canada)

आर्थिक सहायता को लेकर हो रहे विरोध के बीच दंपती अगले माह बकिंघम पैलेस में अपने कार्यालय को बंद कर कनाडा में गैर लाभकारी संगठन शुरू करने जा रहा है। मेघन ने वैंकुवर में चैरिटी करने के लिए दौरे पर दौरे कर रही हैं। हालंाकि अभी यह तय नहीं हुआ है कि वे कनाडा में कहां बसेंगे? दंपती के वकीलों ने पिछले माह ब्रिटिश पत्रकारों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की धमकी दी थी, जिन्होंने मेघन की उनके बेटे आर्ची के साथ फोटो प्रकाशित किया।