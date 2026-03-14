Punjab Crisis: अमित शाह का बड़ा हमला, AAP सरकार ने डुबोया राज्य,डबल इंजन सरकार लाएगी सुधार

Amit Shah Punjab Rally: केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह (Amit Shah Speech) ने पंजाब की AAP सरकार पर जमकर हमला बोला (Punjab AAP Criticism) है। उन्होंने कहा कि राज्य को नशे, भ्रष्टाचार और बढ़ते अपराध ने पूरी तरह तबाह कर दिया है। शाह ने मोगा में होने वाली 'बदलाव रैली' से पहले यह बयान दिया, जो 2027 के विधानसभा चुनावों की शुरुआत मानी जा रही है। पंजाब की पवित्र धरती, जो बहादुर सैनिकों, मेहनती किसानों और लगनशील लोगों के लिए जानी जाती है, आज इन समस्याओं से जूझ रही है। अमित शाह ने AAP सरकार को 'आपदा सरकार' करार देते (Punjab AAP Criticism)हुए कहा कि यहां कानून-व्यवस्था और विकास का नामोनिशान तक नहीं बचा है। उन्होंने दावा किया कि यह सरकार रिमोट कंट्रोल से चल रही है, जिसके कारण राज्य में हालात बिगड़ गए हैं।