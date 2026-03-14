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Punjab Crisis: अमित शाह का बड़ा हमला, AAP सरकार ने डुबोया राज्य,डबल इंजन सरकार लाएगी सुधार

Punjab Drugs Crisis : केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने पंजाब में AAP सरकार पर तीखा हमला बोला ​है। उन्होंने कहा कि सरकार बदलने पर प्रदेश के हालात बदलेंगे।

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भारत

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MI Zahir

Mar 14, 2026

Amit Shah Punjab Rally

पंजाब में आयोजित रैली को संबोधित करते केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह । ( फोटो: ANI)

Amit Shah Punjab Rally: केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह (Amit Shah Speech) ने पंजाब की AAP सरकार पर जमकर हमला बोला (Punjab AAP Criticism) है। उन्होंने कहा कि राज्य को नशे, भ्रष्टाचार और बढ़ते अपराध ने पूरी तरह तबाह कर दिया है। शाह ने मोगा में होने वाली 'बदलाव रैली' से पहले यह बयान दिया, जो 2027 के विधानसभा चुनावों की शुरुआत मानी जा रही है। पंजाब की पवित्र धरती, जो बहादुर सैनिकों, मेहनती किसानों और लगनशील लोगों के लिए जानी जाती है, आज इन समस्याओं से जूझ रही है। अमित शाह ने AAP सरकार को 'आपदा सरकार' करार देते (Punjab AAP Criticism)हुए कहा कि यहां कानून-व्यवस्था और विकास का नामोनिशान तक नहीं बचा है। उन्होंने दावा किया कि यह सरकार रिमोट कंट्रोल से चल रही है, जिसके कारण राज्य में हालात बिगड़ गए हैं।

पंजाब की जनता अब बदलाव चाहती है: शाह (Amit Shah Speech)

शाह ने जोर देकर कहा कि पंजाब की जनता अब बदलाव चाहती है। हर व्यक्ति सुधार की उम्मीद कर रहा है। उन्होंने बीजेपी की ओर इशारा करते हुए कहा कि डबल इंजन सरकार (केंद्र और राज्य में एक ही पार्टी की सरकार) ही पंजाब को फिर से पटरी पर ला सकती है। इससे विकास तेज होगा, नशे पर लगाम लगेगी और अपराध कम होगा।

यह रैली बीजेपी के लिए चुनावी अभियान की शुरुआत (BJP Elecrion Campaign)

यह बयान मालवा क्षेत्र में BJP की रणनीति का हिस्सा लगता है, जहां 117 विधानसभा सीटों में से 69 सीटें आती हैं। शाह की यह रैली बीजेपी के लिए चुनावी अभियान की शुरुआत है। पंजाब में नशे की समस्या लंबे समय से चिंता का विषय रही है, और राजनीतिक दल इसे मुद्दा बनाते रहे हैं।

आम आदमी पार्टी ने पहले ही केंद्र पर पलटवार किया (AAP)

अमित शाह के इस हमले से राजनीतिक माहौल गरमाया हुआ है। आम आदमी पार्टी ने पहले ही केंद्र पर पलटवार किया है, लेकिन शाह का फोकस राज्य की जनता को बदलाव का संदेश देने पर है। पंजाब के लोग अब उम्मीद कर रहे हैं कि आने वाले समय में हालात बेहतर होंगे।

अमित शाह का यह बयान पंजाब की जनता के मन की बात (Double Engine Government)

अगर देखा जाए तो अमित शाह का यह बयान पंजाब की जनता के मन की बात को छूता है। नशा और अपराध जैसी गंभीर समस्याओं पर सीधा हमला राजनीतिक रूप से मजबूत कदम है, लेकिन AAP इसे राजनीतिक स्टंट बता सकती है। पंजाब में 2027 के चुनावों से पहले BJP 'बदलाव' का नारा लेकर आगे बढ़ रही है। क्या डबल इंजन मॉडल यहां काम करेगा? आने वाले दिनों में और रैलियां और बयान देखने को मिलेंगे।

आप के नेता केंद्र सरकार पर पलटवार कर रहे (Punjab Election 2027)

बहरहाल, एक तरफ अमित शाह AAP पर निशाना साध रहे हैं, तो दूसरी तरफ आप के नेता केंद्र सरकार पर पलटवार कर रहे हैं। पंजाब की असली समस्या नशा और बेरोजगारी है, जिस पर सभी दल अलग-अलग दावे कर रहे हैं। जनता को अब असली समाधान चाहिए।

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अमित शाह

Updated on:

14 Mar 2026 04:22 pm

Published on:

14 Mar 2026 04:21 pm

Hindi News / National News / Punjab Crisis: अमित शाह का बड़ा हमला, AAP सरकार ने डुबोया राज्य,डबल इंजन सरकार लाएगी सुधार

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