नेपाल के नए प्रधानमंत्री बने पुष्प कमल दहल, कल शाम 4 बजे होगा शपथ ग्रहण

पुष्प कमल दहल उर्फ प्रचंड नेपाल के नए प्रधानमंत्री बन गए हैं। राष्ट्रपति विद्या देवी भंडारी ने रविवार यानी आज शाम प्रचंड नियुक्ति की घोषणा की, जिन्हें 6 पार्टियों ने समर्थन दिया है।

Pushpa Kamal Dahal ‘Prachanda’ appointed as new Prime Minister of Nepal