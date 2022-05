पुतिन कैंसर की सर्जरी के लिए हुए तैयार, रूस की सत्ता संभालेगा ये खतरनाक कमांडर

Vladimir Putin Cancer Surgery: रूसी राष्ट्रपति पुतिन की कैंसर की सर्जरी हो सकती है और अपनी गैर मौजूदगी में वो अपने भरोसेमंद अधिकारी को सत्ता सौंप सकते हैं।

Vladimir Putin Cancer Surgery: क्रेमलिन के एक अंदरूनी सूत्र ने दावा किया है कि व्लादिमीर पुतिन की कैंसर की सर्जरी होने वाली है। उनकी जगह कुछ समय के लिए पुतिन के खास कट्टरपंथी पूर्व FSB प्रमुख निकोलाई पेत्रुशेव रूस की सत्ता संभाल सकते हैं। जनरल एसवीआर ने रूस के उच्च पदस्थ सूत्रों के हवाले से ये जानकारी दी है।

Vladimir Putin to Undergo Cancer Surgery, temporary power will hand over to Ex Kgb chief