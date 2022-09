Queen Elizabeth II Death: इस एक घटना के चलते एलिजाबेथ की पलटी थी किस्मत, जानिए कैसे आया उनकी कुंडली में राजयोग

महारानी एलिजाबेथ द्वितीय के निधन की खबर के बाद दुनियाभर में उन्हें श्रद्धांजलि दी जा रही है। लेकिन महारानी को ये ताज इतनी आसानी से नहीं मिला। एक घटना ने रातों रात उनकी किस्मत बदल दी थी।

ब्रिटेन की महारानी एलिजाबेथ द्वितीय के निधन पर भारत समेत तमाम देश शोक में डुबे परिवार को ढांढस बंधा रहे हैं। हर कोई उनके कर्तव्य, दयालुपन और हंसमुख व्यक्तित्व को याद कर रहा है। महारानी ने 70 वर्षों तक ब्रिटेन पर राज किया। बताया जाता है कि उनका शासनकाल अब तक का सबसे लंबा शासनकाल रहा। महारानी के तौर पर उनकी लोकप्रियता भी उतनी ही ज्यादा थी, जितना उनका शासनकाल। महारानी बनने के बाद के उनसे जुड़े कई किस्से हैं जो हमेशा चर्चा का विषय रहे, लेकिन बहुत कम लोग जानते हैं कि महारानी का ताज आखिर एलिजाबेथ के सिर कैसे सजा।

Queen Elizabeth II Death How Elizabeth Become Queen Her Uncle Secrifice His Kingdom For Love