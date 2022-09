Queen Elizabeth II Death: अपने पीछे इतनी संपत्ति छोड़ गई ब्रिटेन की महारानी, जानिए कौन संभालेगा विरासत

ब्रिटेन की महारानी एलिजाबेथ द्वितीय का स्कॉटलैंड के बाल्मोरल कैसल में निधन हो गया है। 96 वर्ष की उम्र में उन्होंने अंतिम सांस ली। एलिजाबेथ द्वितीय अब तक की सबसे ज्यादा शासन करने वाली शासक रहीं। उन्होंने सात दशकों तक सिंहासन पर राज किया। अपने पीछे एलिजाबेथ अकूत संपत्ति छोड़ गई हैं।

ब्रिटेन की महारानी एलिजाबेथ द्वितीय अब नहीं रहीं। 70 वर्षों तक उन्होंने ब्रिटेन की जनता के दिलों पर राज किया। एलिजाबेथ 1952 में उस वक्त ब्रिटेन की महारानी बनी थीं, जब उनके पिता की जॉर्ज षष्टम की मौत हो गई थी। महज 25 साल की उम्र में ब्रिटेन की महारानी का ताज एलिजाबेथ द्वितीय के सिर पर सजा और उन्होंने बखूबी इसको निभाया। खास बात यह है कि, वे दुनिया की इकलौती ऐसी महिला थीं, जिन्हें विदेशी दौरे के लिए पासपोर्ट या वीजा की जरूरत नहीं पड़ती थी। एलिजाबेथ 15 संप्रभु राष्ट्रों की महारानी रहीं। अपने पीछे वे अरबों की संपत्ति छोड़ गई हैं। आइए जानते हैं, कितनी है महारानी की संपत्ति?

