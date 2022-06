ब्रिटेन की महारानी एलिजाबेथ की प्लेटिनम जुबली, बॉलीवुड गाने बजाता दिखेगा मूविंग केक

Queen Elizabeth Platinum Jubilee: ब्रिटेन की महारानी एलिजाबेथ की प्लेटिनम जुबली का सेलिब्रेशन शुरू हो गया है। इस बार का सेलिब्रेशन बॉलीवुड थीम पर रखा गया है। इसमें विशेष रूप से छह मीटर ऊंचा केक तैयार किया जा रहा है, जो मूविंग होगा। इसके साथ ही उसमें कई बॉलीवुड के गाने भी बजेंगे।

Queen Elizabeth Platinum Jubilee: ब्रिटेन में महारानी एलिजाबेथ द्वितीय की ताजपोशी की 70वीं वर्षगांठ का सेलिब्रेशन शुरू हो गया है। ब्रिटेन सरकार के अनुसार इस उत्सव में दुनिया भर में लाखों लोग पहुंचेंगे। वहीं प्लेटिनम जुबली सेलिब्रेशन शुरू होते ही महारानी एलिजाबेथ ने इंस्टाग्राम के माध्यम से धन्यवाद देते हुए लिखा है यूनाइटेड किंगडम और पूरे राष्ट्रमंडल में मेरी प्लेटिनम जुबली मनाने के लिए समुदायों, परिवारों, पड़ोसियों और दोस्तों को बुलाने में शामिल सभी लोगों को धन्यवाद।इसके साथ ही उन्होंने आगे लिखा मुझे पता है कि इन उत्सवों के अवसरों पर कई सुखद यादें बनाई जाएंगी। मुझे दिखाई गई सद्भावना से मैं लगातार प्रेरित होता रही हूं, और आशा करती हूं कि आने वाले दिन पिछले 70 साल के दौरान हासिल की गई सभी चीजों को प्रतिबिंबित करने का अवसर प्रदान करेंगी, जैसा कि हम भविष्य को आत्मविश्वास और उत्साह के साथ देखते हैं।

Platinum Jubilee of Britain's Queen Elizabeth, moving cake will be seen playing Bollywood songs