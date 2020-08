परमाणु परीक्षणों वाले स्थानों पर बरसों बाद भी चेर्नोबिल और फुकुशिमा जितना विकिरण

-अब तक दो हजार से ज्यादा परमाणु परीक्षण किए गए, सबसे ज्यादा अमरीका ने किए (more than two thousand nuclear tests were conducted till now, most of America)

-परमाणु परीक्षण के दुष्प्रभाव से हजारों लोगों की जान जा चुकी है, पर्यावरण और वनों को भी नुकसान