आतंकवाद और सांप्रदायिक हिंसा के कारण पाकिस्तान यात्रा पर फिर से करें विचार, अमरीका ने जारी की एडवाइजरी

अमरीका ने अपने नागरिकों एडवाइजरी जारी करते हुए अलर्ट किया है। अमरीकी सरकार ने कहा है कि अगर कोई नागरिक पाकिस्तान की यात्रा करने वाला है तो वह इस बारे में फिर से विचार करें, जिसमें आतंकवादी हमलों का भी जिक्र किया गया है।

आतंकवाद और सांप्रदायिक हिंसा को ध्यान में रखते हुए अमरीका ने अपने नागरिकों को पाकिस्तान की यात्रा करने से बचने की सलाह दी है, जिसमें एडवाइजरी जारी करते हुए पहले से पाकिस्तान की यात्रा का प्लान बनाए हुए नागरिकों से इस बारे में फिर से विचार करने के लिए कहा है। खास तौर पर अशांत प्रांतों की यात्रा न करने की सलाह दी गई है। इससे पहले भी अमरीका ने पाकिस्तान की यात्रा करने वाले नागरिकों एडवाइजरी जारी करते हुए अलर्ट किया था। इस बार एडवाइजरी में कई नए प्रांतों को भी जोड़ा गया है।

Reconsider travel to Pakistan due to terrorism and sectarian violence: US in travel advisory