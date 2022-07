अफगानिस्तान में महिलाओं की स्वतंत्रता पर लगाई जा रही पाबंदी, संयुक्त राष्ट्र में भारत ने जताई चिंता

अफगानिस्तान में महिलाओं की स्वतंत्रता पर कई तरह की पाबंदियां लगाई जा रही है, जिसको लेकर भारत ने संयुक्त राष्ट्र में अफगानिस्तान के महिलाओं और लड़कियों के अधिकारों को लेकर चिंता व्यक्त की है। इसके साथ ही भारत ने शिक्षा के अधिकार सहित महिलाओं और लड़कियों के अधिकारों की सुरक्षा सुनिश्चित करने का आव्हान किया है।



भारत ने अफगानिस्तान में सार्वजनिक जीवन से महिलाओं और लड़कियों हटाने की बढ़ती कोशिशों को लेकर संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद में चिंता जताई है। इस दौरान भारत ने महिलाओं और लड़कियों के अधिकारों की सुरक्षा को सुनिश्चित करने का आह्वान किया है। इसके साथ ही भारत ने कहा है कि पिछले 2 दशकों के लंबे समय से लड़ी गई लड़ाई को कमजोर करने की कोशिश की जा रही है।

Restrictions on women's freedom in Afghanistan, India expressed concern in the United Nations