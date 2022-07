Britain के PM की रेस में सबसे आगे चल रहे ऋषि सुनक क्या महारानी से भी अमीर हैं? जानिए कितनी संपत्ति के हैं मालिक

Rishi Sunak Net Worth: ऋषि सुनक ब्रिटेन के पीएम बनने की रेस में सबसे आगे चल रहे हैं और काफी सुर्खियों में हैं। यदि वो पीएम बनते हैं तो भारतवंशी राष्ट्राध्यक्ष वाला ब्रिटेन 11वां देश होगा। वैसे ये कोई पहला अवसर नहीं है जब वो इस तरह से सुर्खियों में है, बल्कि अपनी संपत्ति को लेकर भी वो सुर्खियों में रहे हैं। क्या आपको पता है उनकी संपत्ति कितनी है? आखिर इसकि तुलना ब्रिटेन की महारानी की संपत्ति से क्यों की जाती है?

ब्रिटेन में पीएम पद के लिए जारी रेस में भारतीय मूल के ऋषि सुनक सबसे आगे चल रहे हैं। आखिरी राउन्ड में उनका मुकाबला लिज ट्रस से है। पाँचवे दौर की वोटिंग में ऋषि सुनक को सबसे अधिक 137 वोट मिले हैं जबकि लिज ट्रस जी 113 वोट मिले हैं। वहीं, तीसरे नंबर पर पेनी मोर्डेंट को 105 वोट मिले। अब इस रेस में केवल ऋषि सुनक और लिज ट्रस ही हैं जिनके बीच सीधा मुकाबला होगा। ऋषि सुनक यदि ब्रिटेन के पीएम बनते हैं तो वो क्षण ऐतिहासिक बन जाएगा। ऐसे में हर जगह ऋषि सुनक की चर्चा है लेकिन क्या आपको पता है उनकी संपत्ति कितनी है?

Rishi Sunak In final Race For UK PM, know its net worth