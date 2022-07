ब्रिटेन के पीएम की दौड़ में भारतीय मूल के ऋषि सुनक पहले राउंड की वोटिंग में रहे सबसे आगे

Rishi Sunak: ब्रिटेन के पूर्व वित्त मंत्री रहे ऋषि सुनक देश के नए पीएम बन सकते हैं। आज पहले राउन्ड की वोटिंग में वो सबसे टॉप पर रहे हैं।

ब्रिटेन के प्रधानमंत्री पद की रेस में भारतीय मूल के ऋषि सुनक इस रेस में सबसे आगे दिखाई दे रहे हैं। पूर्व ब्रिटिश वित्त मंत्री ऋषि सुनक ने कंजरवेटिव पार्टी के नेता चुने जाने के लिए हुए पहले राउन्ड की वोटिंग में पहले स्थान पर रहे। ऋषि सुनक को 88 वोट मिले हैं जबकि दूसरे नंबर पर पेनी मॉर्डंट को 67 वोट और ट्रस लिज़ को 50 वोट मिले हैं। वहीं, वित्त मंत्री नादिम ज़हावी और पूर्व कैबिनेट मंत्री जेरेमी हंट इस रेस से बाहर हो गए हैं। इसका मतलब ये है कि ऋषि सुनक, पेनी मॉर्डंट और ट्रस लिज़ ही अब अगले राउन्ड की वोटिंग में हिस्सा ले पाएंगे।

